«Автомобилист» — ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — ЦСКА.

Ставка: победа «Автомобилиста» за 2.31.

«Эта игра может стать исторической. «Автомобилист» проведёт первый матч в своей истории на новой «УГМК Арене» в сердце Екатеринбурга. До этого команда сыграла тысячу раз в КХЛ на старой арене, но теперь начинается новая эра. Матч с ЦСКА станет грандиозным событием.

«Автомобилист» — команда, известная хорошей стабильностью. Даже в промежуточных рейтингах КХЛ они иногда занимали первое место. У них великолепный тандем вратарей, глубокая защита и интересное нападение, где есть опыт. В прошлом сезоне команда дошла до седьмого матча третьего раунда плей-офф. «Автомобилист» выходит на нужный уровень к плей-офф.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 марта 2025, понедельник. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Я бы здесь сделал ставку на победу «Автомобилиста». Надо подумать, рассматривать ли итоговую победу или победу в основное время — это зависит от коэффициента. Команда играет дома, поэтому я рискну и выберу победу в основное время.

Ожидаю низовой матч, ведь «Автомобилист» умеет играть от обороны, их любимый счёт — 2:1. Однако ЦСКА тоже силён в атаке и находится в хорошей форме. Думаю, «Автомобилист» просто переборет ЦСКА, но не хочу морочить голову с тоталами», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».