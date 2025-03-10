«Эспаньол» — «Жирона»: кто фаворит матча Примеры, во сколько начало, прогнозы

10 марта в матче 27-го тура испанской Примеры «Эспаньол» примет «Жирону». Каталонское дерби пройдёт на стадионе «Стейдж Фронт» в Барселоне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Главный судья — Адриан Кордеро Вега.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Жироны» предлагается с коэффициентом 2.46, что равно приблизительно 40% вероятности. Победа «Эспаньола» оценивается коэффициентом 3.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.30.

В то же время аналитики считают, что матч «Эспаньол» — «Жирона» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.25. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

«Эспаньол» раздухарился: проиграл только 2 из 10 предыдущих матчей чемпионата Испании. Оба поражения потерпел на выезде. Подопечные Маноло Гонсалеса отобрали очки у «Севильи» (1:1), мадридского «Реала» (1:0) и «Атлетика» из Бильбао (1:1). «Попугаи» поднялись на 15-е место в турнирной таблице.

К каталонскому дерби подопечные Мичела Санчеса подходят в совсем печальном виде: выиграли одну-единственную из семи предыдущих встреч Примеры. Победили «Лас-Пальмас» (2:1). Также сыграли вничью с «Сельтой» (2:2). «Жирона» уступила 7 из 13 матчей чемпионата Испании в качестве гостевой команды. Забила за этот период только 10 мячей, а пропустила — 19.