«Лацио» — «Удинезе»: кто фаворит матча Серии А, ставки и коэффициенты

10 марта в матче 28-го тура итальянской Серии А «Лацио» примет «Удинезе». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме, стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Главный арбитр — Марко Пиччинини.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Лацио» предлагается с коэффициентом 1.78, что равно приблизительно 56% вероятности. Победа «Удинезе» оценивается коэффициентом 5.00. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Лацио» — «Удинезе» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83.

«Лацио» вовсю ведёт борьбу за путёвку в Лигу чемпионов. Отстаёт от занимающего четвёртое место «Ювентуса» на два очка. «Удинезе» спокойно себе располагается в середине турнирной таблицы — на 10-й строчке. Объединяют две эти команды отличные результаты на последнем отрезке сезона.

«Удинезе» уступил только в 2 из 11 предыдущих матчей первенства. Доставил много проблем располагающимся в верхней части турнирной таблицы клубам. Навязал борьбу радикально изменившейся после назначения Клаудио Раньери «Роме» (1:2), победил «Фиорентину» (2:1), сыграл вничью с «Аталантой» (0:0) и «Наполи» (1:1).

И «Лацио» проиграл только 2 из 11 последних встреч чемпионата Италии. Уступил «Роме» (0:2) и «Фиорентине» (1:2). Сыграл вничью с «Аталантой» (1:1) и «Наполи» (2:2), а во встрече предыдущего тура первенства победил «Милан» (2:1).