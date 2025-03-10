«Ак Барс» – «Спартак»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ в Казани

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Ак Барс» – «Спартак».

Ставка: ТМ 5 за 2.30.

«Еще месяц назад обе команды заслуженно воспринимались в числе главных фаворитов своих конференций. А вот в весну обе вошли на фоне очень серьезного турнирного кризиса. Причем и проблемы «Спартака» с «Ак Барсом» схожие. Унылая игра в атаке, проходная оборона, слабые выступления лидеров, конфликты с высокооплачиваемыми хоккеистами первых пятерок. У команды Жамнова 5 поражений в 6 последних встречах (причем забито в этих пяти проигранных матчах всего четыре шайбы). У татарстанцев график набора очков получше, но в основном за счет слабых соперников в расписании. В остальном – схожие унылые тренды.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК Ак Барс Казань Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Впрочем, то, что оба соперника валятся, обещает запредельный накал борьбы. Где еще доказывать себе (и своему руководству) что в плей-офф команда не войдет в статусе «мягкой игрушки»? И красно-белые, и красно-зеленые постараются выжать из себя максимум. Ставка — тотал меньше пяти шайб в матче – слишком невзрачно выглядят обе линии нападения», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».