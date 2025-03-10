Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Автомобилист» — ЦСКА: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ 10 марта

«Автомобилист» — ЦСКА: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ 10 марта
Аудио-версия:
Комментарии

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Автомобилист» — ЦСКА.

Ставка: победа «Автомобилиста» за 2.65.

«Армейцы в последние три недели выиграли пять из семи, но у этой серии есть и обратная сторона. Побеждают-то более слабых, а оба поражения пришлись как раз на встречи с топ-командами в лице СКА и минского «Динамо». То есть качественно укомплектованный оппонент способен доставить нынешнему ЦСКА много неразрешимых проблем.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2025, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Автомобилист» играет очень неуступчиво, а в последнее время — ещё и с высоким уровнем дисциплины. Уральцы вообще крайне неудобны для столичных красно-синих (100% в очных встречах нынешнего и прошлого сезонов). Так ещё и учтите тот уникальный фактор, что сегодня клуб из Екатеринбурга проведёт первую встречу на новой арене. В такие дни хозяева стараются прыгнуть выше головы — лишь бы красиво победить на глазах болельщиков и кураторов. От ЦСКА, наоборот, сверхсерьёзной самоотдачи ждать не приходится. Выигрыш «Автомобилиста» выглядит почти гарантированным исходом. Тотал предсказать сложнее, но, скорее всего, вечер будет богатым на голы — шесть за матч или больше», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android