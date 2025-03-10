«Автомобилист» — ЦСКА: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ 10 марта

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Автомобилист» — ЦСКА.

Ставка: победа «Автомобилиста» за 2.65.

«Армейцы в последние три недели выиграли пять из семи, но у этой серии есть и обратная сторона. Побеждают-то более слабых, а оба поражения пришлись как раз на встречи с топ-командами в лице СКА и минского «Динамо». То есть качественно укомплектованный оппонент способен доставить нынешнему ЦСКА много неразрешимых проблем.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 марта 2025, понедельник. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Автомобилист» играет очень неуступчиво, а в последнее время — ещё и с высоким уровнем дисциплины. Уральцы вообще крайне неудобны для столичных красно-синих (100% в очных встречах нынешнего и прошлого сезонов). Так ещё и учтите тот уникальный фактор, что сегодня клуб из Екатеринбурга проведёт первую встречу на новой арене. В такие дни хозяева стараются прыгнуть выше головы — лишь бы красиво победить на глазах болельщиков и кураторов. От ЦСКА, наоборот, сверхсерьёзной самоотдачи ждать не приходится. Выигрыш «Автомобилиста» выглядит почти гарантированным исходом. Тотал предсказать сложнее, но, скорее всего, вечер будет богатым на голы — шесть за матч или больше», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».