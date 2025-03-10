«Эспаньол» — «Жирона»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Эспаньол» — «Жирона».

Ставка: «Эспаньол» не проиграет за 1.60.

«Эспаньол» занимает 15-е место в турнирной таблице испанской Примеры с 27 очками после 25 матчей, а «Жирона» находится на 14-й строчке с 32 очками после 26 игр.

У «Эспаньола» матч пропустит из-за травмы Пачеко. У «Жироны» под вопросом участие Руиса. В остальном же команды подходят к очной встрече в практически полном составе.

В предыдущем матче этих команд, состоявшемся 23 ноября 2024 года, «Жирона» одержала победу со счётом 4:1. Если брать в расчёт пять последних встреч, то три победы одержала «Жирона», а ещё два матча были сыграны вничью.

С учётом того, что «Эспаньол» набрал хороший ход и в последних 10 встречах уступил лишь в двух, можно ожидать, что в матче с опускающейся в турнирной таблице «Жироной» он сможет претендовать хотя бы на ничью. Тем более что «Эспаньол» постарается воспользоваться преимуществом домашнего поля», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».