«Ливерпуль» — «ПСЖ»: когда ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, кто фаворит

11 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором померяются силами «Ливерпуль» и «ПСЖ». Встреча пройдёт на «Энфилде» в Ливерпуле. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 2.30, что составляет приблизительно 43% вероятности. Победа «ПСЖ» оценивается коэффициентом 2.90. Ничейный исход можно найти в линии за 4.20.

В то же время аналитики уверены, что матч «Ливерпуль» — «ПСЖ» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.58. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.48.

«Ливерпуль» выиграл первый матч, но кто посмеет сказать, что по делу? На 20-й минуте из-за микроскопического офсайда был отменён шикарный гол Хвичи Кварацхелии. На протяжении всей встречи парижане владели инициативой и создавали один момент за другим.

Легко сбиться со счёта, сколько раз Алисон Бекер спасал свою команду. И он же начал атаку, которая привела к победному голу. Первым касанием в матче забил Харви Эллиотт, вышедший на замену вместо Мохамеда Салаха.

Может быть, для парижан даже лучше, что первый матч выиграть не получилось. Наверняка в ответном будут злее и смогут подобрать ключи к воротам Алисона. На последнем отрезке сезона «ПСЖ» показывает высочайший уровень командного футбола, очень много забивает и редко пропускает сам.