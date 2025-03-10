Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ливерпуль» — «ПСЖ»: когда ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, кто фаворит

«Ливерпуль» — «ПСЖ»: когда ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, кто фаворит
Аудио-версия:
Комментарии

11 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором померяются силами «Ливерпуль» и «ПСЖ». Встреча пройдёт на «Энфилде» в Ливерпуле. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 2.30, что составляет приблизительно 43% вероятности. Победа «ПСЖ» оценивается коэффициентом 2.90. Ничейный исход можно найти в линии за 4.20.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В то же время аналитики уверены, что матч «Ливерпуль» — «ПСЖ» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.58. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.48.

«Ливерпуль» выиграл первый матч, но кто посмеет сказать, что по делу? На 20-й минуте из-за микроскопического офсайда был отменён шикарный гол Хвичи Кварацхелии. На протяжении всей встречи парижане владели инициативой и создавали один момент за другим.

Легко сбиться со счёта, сколько раз Алисон Бекер спасал свою команду. И он же начал атаку, которая привела к победному голу. Первым касанием в матче забил Харви Эллиотт, вышедший на замену вместо Мохамеда Салаха.

Может быть, для парижан даже лучше, что первый матч выиграть не получилось. Наверняка в ответном будут злее и смогут подобрать ключи к воротам Алисона. На последнем отрезке сезона «ПСЖ» показывает высочайший уровень командного футбола, очень много забивает и редко пропускает сам.

Материалы по теме
«Ливерпуль» — «ПСЖ». На этот раз отскочить не получится
«Ливерпуль» — «ПСЖ». На этот раз отскочить не получится
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android