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«Вест Хэм» — «Ньюкасл»: во сколько начало матча АПЛ, какие прогнозы и ставки

«Вест Хэм» — «Ньюкасл»: во сколько начало матча АПЛ, какие прогнозы и ставки
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10 марта состоится матч 28-го тура чемпионата Англии, в котором «Вест Хэм» примет «Ньюкасл». Встреча пройдёт на стадионе «Лондон». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Главный судья — Майкл Солсбери.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ньюкасла» предлагается с коэффициентом 2.20, что равно приблизительно 45% вероятности. Победа «Вест Хэма» оценивается коэффициентом 3.30. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
10 марта 2025, понедельник. 23:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В то же время аналитики считают, что матч «Вест Хэм» — «Ньюкасл» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58.

Грэм Поттер успешно начал в качестве главного тренера «Вест Хэма». В семи матчах чемпионата Англии три победы и одна ничья против трёх поражений. Получилось отнять очки у сильных соперников — «Фулхэма» (3:2), «Астон Виллы» (1:1) и в дерби у «Арсенала» (1:0).

Меньше чем через неделю после встречи с «Вест Хэмом» «сорокам» предстоит сыграть в финале Кубка лиги Англии с «Ливерпулем». Не будет лишним прибегнуть к ротации, дать ведущим футболистам побольше времени на отдых, а заодно снизить риск новых важных кадровых потерь. На последнем отрезке сезона у Эдди Хау не всё идёт по плану. Его команда проиграла четыре из шести предыдущих матчей АПЛ, а также вылетела из Кубка Англии, уступив на своём поле «Брайтону» — 1:1 (0:1 д. вр.).

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