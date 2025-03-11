«Байер» — «Бавария»: прогноз на матч в Леверкузене

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на игру «Байер» — «Бавария».

Ставка: «Бавария» победит за 2.50.

«Бавария» выиграла первый матч разгромно — 3:0. Важно даже не с каким счётом, а каким образом уступили «фармацевты». Из-за дисквалификаций Хаби Алонсо лишился подспорья двух ведущих футболистов. Вместе с Норди Мукиэле ответную встречу пропустит Флориан Вирц — самый техничный и результативный игрок «Байера», отвечающий за креатив и развитие атак. Прекрасно в кавычках. Интрига мертва.

Прийти в себя после поражения от «Баварии» не дал «Вердер» (0:2). Прервалась 22-матчевая беспроигрышная серия «львов» в чемпионате Германии. А ведь могли бы сократить отставание от мюнхенцев в турнирной таблице Бундеслиги до пяти очков. Это могло бы придать уверенности, вдохновить на камбэк. Увы.

«Бавария» в игре последнего тура первенства сенсационно уступила дома «Бохуму» (2:3). Всё было хорошо до 43-й минуты, на которой прямую красную карточку схлопотал Жоау Пальинья. После этого соперник забил два безответных мяча. Ну ничего, не страшно. Венсан Компани всё равно прибег к ротации, дал отдохнуть ведущим игрокам перед ответной встречей с «Байером».

Заключить пари на победу мюнхенцев можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50. Вряд ли в этот раз дело дойдёт до разгрома, но выиграть гости должны. Наверняка они и в этот раз будут чаще владеть инициативой и территорией, больше создадут моментов и забьют.