«Байер» — «Бавария»: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

11 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся леверкузенский «Байер» и мюнхенская «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

В первом матче «Бавария» победила со счётом 3:0.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 2.50, что составляет 40% вероятности.

Победа «Байера» оценивается коэффициентом 2.85 (34%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.60 (26%).

В то же время аналитики считают, что матч «Байер» — «Бавария» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.76. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.59.