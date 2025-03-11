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Названы шансы «Байера» отыграться с 0:3 и пройти «Баварию» в Лиге чемпионов

Названы шансы «Байера» отыграться с 0:3 и пройти «Баварию» в Лиге чемпионов
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11 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся леверкузенский «Байер» и мюнхенская «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

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В первом матче «Бавария» победила со счётом 3:0.

Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 2.50, что составляет 40% вероятности.

Победа «Байера» оценивается коэффициентом 2.85 (34%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.60 (26%).

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.76. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.59.

Заключить пари на проход «Баварии» предлагают за 1.04 (около 95%), итоговый успех «Байера» доступен за 18.0 (5%).

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