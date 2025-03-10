Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Барселона» — «Бенфика»: названы шансы каталонцев выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Барселона» — «Бенфика»: названы шансы каталонцев выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

11 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором померяются силами «Барселона» и «Бенфика». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Материалы по теме
«Барселона» — «Бенфика». Левандовски и Флик едут в 1/4 финала
«Барселона» — «Бенфика». Левандовски и Флик едут в 1/4 финала

В первом матче сине-гранатовые оказались сильнее — 1:0.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.36, что равно приблизительно 73% вероятности.

Победа «Бенфики» оценивается коэффициентом 8.10 (11%). Ничейный исход можно найти в линии за 6.00 (16%).

В то же время аналитики уверены, что матч «Барселона» — «Бенфика» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.33. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.55.

Проход «Барселоны» доступен за 1.06 (93%), итоговый успех «Бенфики» идёт за 13.0 (7%).

Материалы по теме
«Ливерпуль» — «ПСЖ». На этот раз отскочить не получится
«Ливерпуль» — «ПСЖ». На этот раз отскочить не получится
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android