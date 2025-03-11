«Барселона» — «Бенфика»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов

11 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором померяются силами «Барселона» и «Бенфика». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

В первом матче сине-гранатовые оказались сильнее — 1:0.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.36, что равно приблизительно 73% вероятности.

Победа «Бенфики» оценивается коэффициентом 8.10 (11%). Ничейный исход можно найти в линии за 6.00 (16%).

В то же время аналитики уверены, что матч «Барселона» — «Бенфика» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.33. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.55.

Проход «Барселоны» доступен за 1.06 (93%), итоговый успех «Бенфики» идёт за 13.0 (7%).