«Барселона» — «Бенфика»: прогноз на ответный матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на встречу «Барселона» — «Бенфика».

Ставка: «Барселона» победит + тотал больше 2.5 гола за 2.32.

Ни поддержка родных болельщиков, ни численное преимущество с 22-й минуты не помогли «Бенфике» избежать поражения в первом матче — 0:1. В ответной встрече условия диктовать будут уже каталонцы. Никто не может найти способ победить команду Ханс-Дитера Флика в 2025 году. Беспроигрышная серия его подопечных насчитывает 16 встреч.

Всё началось с победы в Суперкубке Испании. Сине-гранатовые зарядились уверенностью. В общем этапе Лиги чемпионов на выезде обыграли «Бенфику» со счётом 5:4. Роберт Левандовски оформил дубль. Он набрал уже 37 (34+3) очков на клубном уровне за сезон. Вполне возможно, порадует результативностью и в этот раз.

Отличное подспорье лучшему бомбардиру в истории сборной Польши составляют очень техничные вингеры, в частности вундеркинд Ламин Ямаль. Испанец творит магию на поле. В частности благодаря его стараниям результативность сине-гранатовых на высоте. Во всех официальных турнирах наклепали уже 125 голов.

Само собой, «Бенфика» не опустит рук и до последнего будет сражаться за выход в следующую стадию турнира. У неё всегда отлично получалось доставлять проблемы грандам. Тем не менее вряд ли лиссабонцам удастся забить больше, чем отгрузят каталонцы. Родные стены помогут подопечным Ханс-Дитера Флика довести начатое до конца.