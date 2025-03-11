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«Интер» — «Фейеноорд»: прогноз и ставки на матч в Милане

«Интер» — «Фейеноорд»: прогноз и ставки на матч в Милане
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Во вторник, 11 марта, среди прочих состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» — «Фейеноорд». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

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В первой игре итальянский клуб добился победы со счётом 2:0.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 1.39, что приблизительно составляет 71% вероятности.

Победа «Фейеноорда» оценивается в 8.30 (11%), а на ничейный исход можно поставить за 5.40 (18%).

Аналитики также прогнозируют результативный футбол в ответном матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.69. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.

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