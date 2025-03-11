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«Интер» — «Фейеноорд»: прогноз на матч Лиги чемпионов

«Интер» — «Фейеноорд»: прогноз на матч Лиги чемпионов
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на встречу «Интер» — «Фейеноорд».

Ставка: «Интер» победит + тотал меньше 3.5 гола за 2.18.

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«Интер» слишком серьёзный, чтобы делать глупости. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который проходил в Нидерландах, миланский клуб одержал победу со счётом 2:0. Причём абсолютно по делу. Ответная встреча пройдёт в Италии, на «Сан-Сиро». А «нерадзурри» лучше всех в итальянской Серии А проводят домашние встречи: из 14 выиграли 10 при 32 забитых мячах. До кучи ещё возглавляют турнирную таблицу и показывают завидную форму. В пяти последних матчах в разных турнирах добыли четыре победы при одной ничьей с «Наполи» (1:1).

«Фейеноорд» среди тех представителей Эредивизии, которые успешно выступают в этом еврокубковом сезоне. Однако в команде не всё так стабильно, как может показаться.

Во-первых, она лишь на пятом месте в чемпионате Нидерландов. Во-вторых, недавно сменился тренер. На мостик заступил легендарный футболист Робин ван Перси, и ему, разумеется, нужно время. Симоне Индзаги же давно у руля «Интера». С чего бы вдруг итальянскому коллективу ошибаться на ровном месте? Особенно на домашнем стадионе.

В предстоящем матче логично ждать, что «Интер» одержит шестую домашнюю победу подряд. А с учётом проблем «Фейеноорда» с реализацией в последнее время (три гола в пяти играх) ставка на тотал меньше по голам тоже оправдывает себя. На победу хозяев через тотал меньше 3.5 мяча дают коэффициент выше двойки. Воспользуемся.

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