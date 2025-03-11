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«Динамо» Мх — «Локомотив»: прогноз и ставка на матч Кубка России

Во вторник, 11 марта, на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске состоится матч 1/4 финала Пути регионов (этап 2) «Динамо» Махачкала — «Локомотив». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 1.70, что приблизительно равно 55% вероятности.

Победа махачкалинского «Динамо» оценивается в 4.85 (20%), поставить на ничейный исход можно за 3.90 (25%). На проход любого из клубов по пенальти дают коэффициент 7.80.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 (7.00).