«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на встречу «Динамо» Махачкала — «Локомотив».

Ставка: обе забьют за 1.78.

Конкретно столичному «Локомотиву» подопечные Хасанби Биджиева могут дать бой. Во-первых, они уже однажды сделали это. А именно в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоялся 28 февраля. Тогда встреча завершилась со счётом 1:1, но можно было даже рассчитывать на победу — соперник сравнял счёт лишь на 84-й минуте.

Второй момент — мотивация. Футболисты махачкалинского «Динамо» возвращаются домой из Москвы после самого крупного поражения в этом сезоне РПЛ. Разумеется, перед родными болельщиками захотят реабилитироваться. Здесь же фактор домашнего стадиона. В первенстве южане чуть лучше играют дома, а соперник менее стабилен именно на выезде.

К слову, ещё одна причина кроется в самих железнодорожниках. Они сыро возобновили сезон. На днях потеряли очки с «Ахматом» (1:1). На следующих выходных дерби с московским «Динамо» в РПЛ. А это прямой конкурент. Не исключено, что тренерский штаб предоставит отдых некоторым лидерам и проведёт ротацию. Махачкалинскому «Динамо» же сейчас нужно себя проявлять в каждом матче.

При таких раскладах можно предположить повторение сценария прошлой очной встречи. Тут же вспоминается ставшая популярной шуткой фраза «Here we go again» из старой компьютерной игры. Вполне возможно, на этот раз «Локомотив» сможет выиграть и прервать свою серию без побед. Однако у хозяев снова будут шансы отличиться, такие же, как были даже в проигранной встрече накануне.