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«Краснодар» — «Ахмат»: прогноз и ставки на матч Кубка России

Во вторник, 11 марта, на стадионе «ФК Краснодар» состоится матч 1/4 финала Пути регионов (этап 2) Кубка России «Краснодар» — «Ахмат». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение подопечным Мурада Мусаева. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.52, что приблизительно равно 64% вероятности.

Победа «Ахмата» оценивается коэффициентом 6.60 (14%), а на ничью можно поставить за 4.40 (22%). На проход по пенальти дают коэффициенты 7.90 и 8.10 соответственно.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что встреча в Краснодаре получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92.