«Краснодар» — «Ахмат»: прогноз на матч 11 марта

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на игру «Краснодар» — «Ахмат».

Ставка: обе забьют за 1.92.

Гнать лошадей не стоит. Во-первых, краснодарцы нестабильны. Зимой усиления в виде трансферов не было, а скамейка короткая. Сезон в Российской Премьер-Лиге они возобновили с невыразительной ничьей с «Крыльями Советов».

Во-вторых, «Ахмат», как видно, не зря проводил столько товарищеских матчей во время зимних сборов и усиленно готовился к возвращению на поле. Грозненской команде необходимо набирать очки, чтобы избежать вылета в Первую лигу. И с этим она пока справляется. Сначала дома одолела «Рубин» (2:1), затем сыграла на выезде вничью с «Локомотивом» (1:1).

Какой Кубок России, когда надо думать о сохранении прописки в РПЛ? Резонный вопрос. Но на радостях грозненцы вполне могут поверить в себя и доставить определённые неудобства «Краснодару» в предстоящем матче. Тем более что в последнее время такое происходит регулярно. И это третья причина — история противостояний команд.

Начиная с июня 2023 года соперники встретились шесть раз в различных турнирах. За это время «Краснодар» одержал всего одну победу, в то время как «Ахмат» оказывался сильнее дважды. В других трёх случаях была зафиксирована ничья. Кроме того, лишь раз на данном отрезке грозненский клуб остался без забитого мяча.

На таком фоне прежней уверенности в полном превосходстве «Краснодара» нет. Конечно, подопечные Мурада Мусаева с большей вероятностью выйдут в следующий раунд, но бой команда Сергея Ташуева дать должна. В качестве ставки можно проверить голы в обе стороны. Такой вариант заходил в трёх из шести прошлых очных встреч.