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Названы шансы Овечкина забить «Анахайму»

Названы шансы Овечкина забить «Анахайму»
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12 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм» примет «Вашингтон». Встреча пройдёт на льду стадиона «Хонда-центр» в Анахайме. Первое вбрасывание запланировано на 5:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Вашингтона» в основное время предлагается с коэффициентом 1.69, что приблизительно составляет 59% вероятности.

Победа «Анахайма» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 4.20. Поставить на ничью можно за 4.50.

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Анахайм» — «Вашингтон» получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.08, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.75.

Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 9.30. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 9.10.

Гол российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина оценён в 1.75 (около 57% вероятности).

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