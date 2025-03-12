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«Анахайм» — «Вашингтон»: прогноз на матч НХЛ 12 марта

«Анахайм» — «Вашингтон»: прогноз на матч НХЛ 12 марта
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Анахайм» — «Вашингтон».

Ставка: победа «Вашингтона» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.05.

«Вашингтон» ведёт борьбу за победу в регулярном чемпионате с «Виннипегом». «Анахайм» располагается значительно ниже и просто доигрывает сезон. Тем временем беспроигрышная серия «Вашингтона» насчитывает четыре встречи. «Столичные» исправно показывают красивый командный динамичный хоккей и создают очень много.

Главная интрига матча с «Анахаймом» и, пожалуй, каждой оставшейся до конца регулярного чемпионата игры — забьёт ли Александр Овечкин. Капитану «Вашингтона» осталось забросить всего лишь восемь шайб для того, чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки.

Напрашивается П2 + ТБ 4.5 шайбы с коэффициентом 2.05. По потерянным очкам «столичные» с большим отрывом лучше всех в лиге играют на выезде. Выиграли 21 из 30 матчей, 17 побед одержали в основное время. Мощно! Скорее всего, так и продолжат.

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