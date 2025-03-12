Названы шансы Эмери вывести «Астон Виллу» в 1/4 финала Лиги чемпионов

12 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Астон Вилла» примет «Брюгге». Встреча пройдёт на «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Первый матч «Астон Вилла» выиграла со счётом 3:1.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» предлагается с коэффициентом 1.64, что составляет приблизительно 60% вероятности.

Победа «Брюгге» оценивается коэффициентом 5.30. Ничейный исход можно найти в линии за 4.40.

В то же время аналитики считают, что матч «Астон Вилла» — «Брюгге» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.28, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.67. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.67.

Итоговый успех подопечных Унаи Эмери идёт за 1.03 (95%), проход «Брюгге» доступен за 19.0 (5%).