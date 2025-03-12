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«Астон Вилла» — «Брюгге»: прогноз на матч в Бирмингеме

«Астон Вилла» — «Брюгге»: прогноз на матч в Бирмингеме
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на встречу «Астон Вилла» — «Брюгге».

Ставка: победа «Астон Виллы» и тотал больше 1.5 мяча за 1.90.

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Первый матч «Астон Вилла» выиграла со счётом 3:1. Нельзя сказать, что смотрелась сильно лучше. Просто реализовала практически все свои моменты, и даже больше. Бельгийцам будет сложно. «Астон Вилла» проиграла всего лишь два матча в этом сезоне на своём поле — уступила «Арсеналу» (0:2) в АПЛ и потерпела очень обидное поражение от «Кристал Пэлас» (1:2) в Кубке лиги. Очень по-хозяйски.

А зимой «Астон Вилла» ещё весьма неплохо укрепила состав, арендовав Маркуса Рашфорда, Марко Асенсио и Акселя Дисаси. Унаи Эмери позаботился о том, чтобы новобранцы быстро освоились и начали приносить пользу с первых же минут в футболках бирмингемского клуба.

Команда испанского специалиста проиграла только один из восьми последних матчей во всех официальных турнирах — на выезде. Если в гостях «вилланы» победили «Брюгге» с разницей в два мяча, то дома тем более должны выиграть уверенно. Проверим П1 + ТБ 1.5 мяча с коэффициентом 1.90.

Унаи Эмери всегда хорошо настраивал подопечных на выступления в еврокубках. Четыре раза испанские клубы под руководством экс-тренера московского «Спартака» выигрывали Лигу Европы, да и в Лиге чемпионов неоднократно давали прикурить грандам. Посмотрим, как далеко бирмингемцы смогут зайти. Пока что всё даётся легко.

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