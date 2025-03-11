«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» Махачкала – «Локомотив» в Пути регионов Кубка России сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Локомотива» за 1.85.

«В Каспийске снова сыграют махачкалинское «Динамо» и «Локомотив», как в первом матче после рестарта Российской Премьер-Лиги. Здесь матч кубковый, здесь матч на выбывание, здесь матч, где кто-то сойдёт с дистанции. И точно «Локомотив» не собирается так рано сходить с дистанции. Я уверен, что такие же мысли у махачкалинцев.

Опять такое бодалово будет на «Анжи Арене». Я думаю, что эта игра, конечно, будет отличаться от того, что мы видели в прошлый раз, две недели назад, в исполнении этих команд, потому что там погодные условия были несколько иные, поле скользкое, футболисты тяжело к нему привыкали. Здесь всё должно быть нормально — хороший газон.

«Локомотив» просто сильнее сейчас, чем махачкалинское «Динамо». Да, у Махачкалы всё отлажено, всё доведено до автоматизма, все друг друга понимают, но всё-таки класса не хватает. И хоть «Локомотив» оставил смешанное впечатление по последним двум играм в чемпионате, я думаю, что на Кубок у «Локомотива» особый настрой. Это возможность зацепиться за трофей, и футболисты это прекрасно понимают.

Мой прогноз — победа «Локомотива», — приводит слова Генича «РБ Спорт».