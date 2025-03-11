«Ливерпуль» — «ПСЖ»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Англии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «ПСЖ».

Ставка: 3-4 гола за 2.17.

«То, что произошло неделю назад в Париже, никого не оставило равнодушным. То, как «ПСЖ» возил «Ливерпуль», удивило многих. И удивило то, что при этом «ПСЖ» не забил ни одного мяча. Феноменальная, великолепная игра Алисона и в целом очень добротная игра «Ливерпуля» в обороне. Даже при том, что «ПСЖ» создал много моментов и даже забил, но гол Хвичи был отменён из-за офсайда. Потом было это спорное падение Барколя и Конате, которое, возможно, тянуло на красную карточку, но это уже история. Вышел Эллиотт вместо Салаха и забил единственный мяч. «Ливерпуль» при плохой игре одержал важную победу – и это большое искусство для больших команд: играя плохо, всё равно увозить нужный результат.

Конечно, «Ливерпуль» будет действовать иначе, вряд ли понесётся на «ПСЖ», понимая, что у парижан очень быстрые атакующие игроки и можно нарваться на серьёзные неприятности. Поэтому, скорее всего, «Ливерпуль» будет выжидать, играть осторожно и рассчитывать на быстрые контратаки. Там и Салах, и Собослаи могут что-то придумать, и Жота – достаточно быстрый игрок.

А «ПСЖ» надо рисковать. В больших матчах они пока проигрывали выездные встречи – в группе «Баварии» проиграли, проиграли «Арсеналу» вообще без шансов. «ПСЖ» в этом году играет восхитительно, но одного гола на «Энфилде» может не хватить. «Ливерпуль» будет совсем другим по сравнению с первым матчем в Париже.

Несмотря на то что это ответная игра, думаю, она получится более открытой и результативной. Вряд ли будет забито больше четырёх мячей, но, на мой взгляд, не меньше трёх. Поэтому я бы рассмотрел вариант «3-4 гола» в матче за коэффициент 2.17. Если «ПСЖ» забьёт, соответственно, «Ливерпулю» придётся действовать агрессивнее. «ПСЖ» может снова поймать на контратаке. 2:1, 2:2, 3:1 – что-то в этом духе вижу в этом матче. Ну а может быть и 3:0 – всё может качнуться в ту или другую сторону», — приводит слова Генича «РБ Спорт».