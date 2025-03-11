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«Ливерпуль» — «ПСЖ»: ставка Романа Павлюченко на игру плей-офф Лиги чемпионов

«Ливерпуль» — «ПСЖ»: ставка Романа Павлюченко на игру плей-офф Лиги чемпионов
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «ПСЖ».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.24.

«Ливерпуль» и «ПСЖ» снова встретятся в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, ответная игра. Неделю назад очень противоречивый матч они провели. Сейчас снова жду борьбы и, возможно, неожиданного исхода.

В первой их встрече по всем статистическим параметрам сильнее был «ПСЖ». Клуб доминировал почти 90 минут, нанёс около 30 ударов по воротам соперника, но забить ему так и не удалось. Точнее, один мяч забили парижане, причём отличился Хвича на 20-й минуте, однако гол отменили из-за офсайда. Закончилось же все голом «Ливерпуля» на последних минутах чуть ли не после первого удара в створ от «красных» — забил Эллиот.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это было очень тяжёлое поражение для «ПСЖ» с точки зрения эмоций. С другой стороны, клуб увидел, что он был сильнее, доминировал. Так что в ответной встрече парижане, вероятно, ещё активнее сыграют. На выходных у них в Лиге 1 был лёгкий соперник — «Ренн». Команда Луиса Энрике без особых затрат победила 4:1. Состав был смешанный, в том числе в воротах играл Матвей Сафонов, пропустивший один гол.

А вот «Ливерпулю» тоже повезло с соперником в АПЛ в субботу — им стал «Саутгемптон», слабейший коллектив чемпионата на данный момент. Трудностей у «красных» тоже не было особо, они выиграли 3:1. Причём на поле вышел почти основной состав, возможно, чтобы не терять игровую форму.

Сейчас я всё-таки жду победы «Ливерпуля». Самое главное, что он сыграют дома. На «Энфилде» часто доминируют «красные» над любыми соперниками. Жду, что ответная игра пройдёт в том же ключе, что и первая. Голов будет мало, команда Слота постарается сдерживать парижан.

Вероятно, снова с небольшим счётом, но победит тут «Ливерпуль» — ставлю на это за 2.24», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

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