«Краснодар» — «Ахмат»: прогноз Владислава Радимова на игру Кубка России

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — «Ахмат».

Ставка: победа «Ахмата» с форой (+1.5) за 1.75.

«Краснодар» часто использует ротацию. И хоть это Путь регионов и до финала осталось недолго, я всё равно думаю, что основным игрокам дадут передохнуть. А те, кто их заменяет, не дотягивают по качеству до футболистов стартового состава.

«Ахмат» очень здорово выглядит после рестарта чемпионата. И дело даже не столько в игроках, сколько в физической подготовке. Команда предстала организованной в игре с «Рубином», который был переигран в одни ворота. Да и в матче с «Локомотивом» на выезде «Ахмат» играл лучше и должен был выигрывать.

Я думаю, что «Ахмат» будет выглядеть достойно и против «Краснодара». Тем более это Кубок, то есть будет мотивация. Считаю, что вообще будет равный матч, поэтому плюсовая фора (+1.5) на «Ахмат» выглядит очень заманчиво», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».