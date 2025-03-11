«Краснодар» — «Ахмат»: ставка Дмитрия Градиленко на встречу Кубка России 11 марта

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — «Ахмат».

Ставка: победа «Ахмата» с форой (+1.5) за 1.88.

«Совершенно не сомневаюсь в том, что обе команды выйдут в оптимальных составах. Всё же начало чемпионата, и нужно набирать игровую практику в официальных матчах. Обе команды провели по две встречи в чемпионате и не проиграли ни разу, и имеют одинаковые результаты, победа и ничья. Конечно же, «Краснодар» — фаворит, но меня настораживают удачные игры «Ахмата» в Краснодаре.

С 2018 года команды провели семь матчей на одном из лучших стадионов Европы, а может быть, и мира, и «Ахмат» имеет отличную статистику: четыре победы, одна ничья и всего два поражения. К примеру в мае прошлого года, когда у «Краснодара» был отличный шанс выиграть первенство, хозяева проиграли 0:1, имея преимущество по всем статистическим показателям.

Поэтому предлагаю рассмотреть следующий прогноз: «Ахмат» с форой (+1.5) за 1.88, считаю, очень даже неплохо», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».