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«Барселона» — «Бенфика»: прогноз Владислава Радимова на игру 1/8 финала Лиги чемпионов

«Барселона» — «Бенфика»: прогноз Владислава Радимова на игру 1/8 финала Лиги чемпионов
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Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на игру Лиги чемпионов «Барселона» — «Бенфика».

Ставка: победа «Барселоны» в первом тайме и в матче за 1.80.

«Я думаю, что в ответной встрече «Барселона» победит в первом тайме и в матче. Уж слишком хорошо «Барса» играет против «Бенфики», и португальцы очень много позволяют каталонцам. Так было в обеих встречах этого сезона: на групповом этапе и в плей-офф.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 20:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом тайме первого матча «Барселона» создала очень много подходов и даже вдесятером обязана была забивать, а в игре 11 на 11 «Барса» будет иметь подавляющее преимущество. Команда будет собрана и настроена серьёзно, потому что это плей-офф, а на кону стоит проход дальше.

Думаю, будет П1/П1 в тайме и матче, а также индивидуальный тотал «Барселоны» больше (2.5). Каталонцы создали очень много моментов и даже вдесятером могли выигрывать крупнее, то есть в равных составах в домашней встрече должны и вовсе разгромить «Бенфику», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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