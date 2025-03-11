«Барселона» — «Бенфика»: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов 11 марта

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Бенфика».

Ставка: победа «Барселоны» со счётом 2:1 за 8.60.

«Барселона» и «Бенфика» проведут ответный матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Каталонцы сейчас ближе к проходу в следующую стадию. С другой стороны, большого преимущества в общем счёте у команды нет. Так что определённые шансы на успех у португальцев остаются.

Интересной вышла их первая игра. «Барселона» в целом считалась фаворитом, конечно. Но на 22-й минуте Кубарси удалили за жёсткий фол. Не в первый раз каталонцы рано остаются на поле вдесятером в важных матчах, можно вспомнить даже старт Лиги чемпионов, в первом туре с «Монако» удалили Араухо, и команда Флика проиграла по итогу. Но сейчас такой исход не повторился. Напротив, «Барса» хорошо смотрелась, всё равно много давила. «Бенфика» не смогла воспользоваться преимуществом. На 61-й минуте лиссабонцы ошиблись в обороне, Рафинья перехватил мяч и дальним нижним ударом забил. Так матч и завершился по итогу.

И в общем-то, для «Бенфики» эта неудача пока остаётся единственной за несколько месяцев. С середины января она ещё один раз всего лишь сыграла вничью, остальные были победы. В том числе на выходных «орлы» добыли викторию в игре со слабым соперником по португальской лиге — 3:0 с «Насьоналом». Сейчас «Бенфика» в турнире делит первое место со «Спортингом».

А вот у «Барселоны» не было матчей на выходных. Но причина этому трагическая — неожиданно перед игрой с «Осасуной» скончался главный врач сине-гранатовых, встреча была перенесена. Так что, с одной стороны, каталонцы имели больше времени на подготовку. С другой стороны, эмоциональное состояние у них сейчас далеко не самое лучшее.

Но всё же я поверю тут в «Барсу». Клуб сильнее «Бенфики», даже вдесятером он выглядел лучше и опаснее. Да, тяжело будет играть сине-гранатовым после таких новостей на выходных. Но, думаю, они могут только сильнее сплотиться и выиграть с небольшим счётом.

Мой выбор тут — победа «Барселоны» со счётом 2:1 за 8.60», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».