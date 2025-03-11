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«Интер» — «Фейеноорд»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов в Милане

«Интер» — «Фейеноорд»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов в Милане
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Фейеноорд».

Ставка: победа «Интера» 1:0 за 6.20.

«Интер» на своём поле примет «Фейеноорд» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой игре миланцы победили, пусть и счёт был не таким крупным. Нидерландцы могут доставить проблемы миланцам, но я всё равно склоняюсь к успеху хозяев поля.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В любом случае, прежде чем говорить о матчах с участием «Фейеноорда», стоит обратить внимание на несколько фактов. Во-первых, у команды огромное количество травмированных. На тренерском мостике тоже есть вопросы, только что клуб возглавил Робин ван Перси, не имеющий опыта работы с большими клубами. Прошлый матч с «Интером» стал для него дебютным в Лиге чемпионов.

И в общем-то, последствия этих проблем «Фейеноорда» были видны неделю назад. «Интер» победил 2:0, мог выиграть и с более крупным счётом. Подопечным ван Перси совсем тяжело было что-то создать в атаке, так что и сейчас трудно поверить, что что-то изменится.

Единственный плюс для нидерландцев — у них было больше времени на подготовку, целая неделя. На выходных клуб не играл в чемпионате. А вот у «Интера» всё-таки был матч в Серии А. А там терять очки команда Индзаги не имела права — она только что стала лидером турнира. Так что состав был почти весь основной, победа далась с трудом — 3:2 с «Монцей». Только во второй половине встречи удалось миланцам несколько раз забить и выиграть.

И вот теперь матч в ЛЧ состоится в Милане. Два мяча преимущества в общем счёте, конечно, помогут «Интеру». Я просто не верю в то, что «Фейеноорд» сумеет даже два мяча этих отыграть и не пропустить, что уж говорить о победе 3:0 или 4:0.

Так что ставлю тут на успех «Интера» с уже более скромным счётом 1:0 за 6.20», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

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