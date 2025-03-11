«Интер» — «Фейеноорд»: ставка Эльвина Керимова на встречу Лиги чемпионов в Италии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Фейеноорд».

Ставка: ТМ 3 за 1.71.

«Интер» против «Фейеноорда» в 1/8 финала ЛЧ. Первый матч в Роттердаме завершился победой миланцев 2:0, комфортной, я бы сказал, победой, без какой-то красоты, да, просто победа. «Интер» спокойно выиграл, воспользовавшись большими кадровыми проблемами соперника, и выиграл ещё с комфортной разницей, то есть почти обеспечил себе проход в четвертьфинал ЛЧ.

На выходных «Интер» испытал проблемы в матче с «Монцей», неожиданно, уступал даже 0:2, но вытащил игру и победил 3:2. Там было такое мощное давление во втором тайме, что, в общем, чувствовалось, что «Интер» дожмёт соперника. 30 ударов клуб нанёс, xG около тройки, для 30 ударов не самый высокий показатель, но тем не менее атак было много.

А «Фейеноорд» на выходных не играл и, в общем, готовился целенаправленно к ответному матчу с «Интером». Его сейчас тренирует Робин ван Перси. Ну и он дебютировал, получается, в Роттердаме в первой встрече как тренер в Лиге чемпионов.

Честно говоря, я здесь сюрприза не жду в ответном матче. Я думаю, с учётом кадровых проблем «Фейеноорда» и просто преимущества в классе, «Интер» просто должен проходить дальше. Не жду какой-то супероткрытой игры. Честно, мне кажется, «Интер» дома будет игру контролировать через владение, может быть, испытает проблемы в атаках, в позиционном нападении, но вряд ли много моментов допустит у своих ворот.

Поэтому я думаю, что «Интер» спокойно пройдёт дальше. Большого количества голов здесь не жду. «Интер» может качественно защищаться, и я думаю, что в этой встрече будет меньше трёх голов. Я беру тотал меньше 3 мячей с коэффициентом 1.71», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».