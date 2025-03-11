«Байер» — «Бавария»: ставка Эльвина Керимова на матч Лиги чемпионов в Леверкузене

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Байер» — «Бавария».

Ставка: тотал угловых «Баварии» больше 3.5 за 1.93.

«Байер» — «Бавария», ответный матч 1/8 Лиги чемпионов. В первой их игре «Бавария» получила преимущество в три мяча, и вряд ли она его уже упустит. На выходных и «Байер», и «Бавария» синхронно проиграли, неожиданно, но это не так важно, потому что сохранился отрыв «Баварии» в чемпионате. И обе команды играли не основными составами, ротировал состав Компани, ротировал состав Алонсо. Но главная новость — это травма Вирца, он не сыграет в ответном матче. То есть шансов почти нет у «Байера», особенно после этой новости, что не будет лучшего игрока леверкузенцев.

Неделю назад на «Альянц Арене» мы увидели, какие правильные выводы сделал Компани, нашёл способ выхода из-под леверкузенского прессинга. И у «Байера» там случилось в первом матче всё, что не должно было происходить, — «привоз» вратаря, «привоз» пенальти, удаление, в общем, всё было и, в общем, всё там было по делу.

В общем, в ответном матче я бы взял, наверное, ставку на индивидуальный тотал угловых «Баварии» больше 3.5 с коэффициентом 1.93. Я думаю, что уж четыре угловых «Бавария» заработает. Объясню, почему я так думаю. «Байер» сыграет с позиции силы даже без Вирца. Клуб будет атаковать, будет искать свой шанс, а «Бавария» будет убегать на пространстве в быстрые атаки, будет добегать до финальной трети и будет зарабатывать эти угловые. Мне кажется, четыре угловых — не так много для «Баварии». Я надеюсь на открытый сценарий матча, поэтому жду угловых «Баварии», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».