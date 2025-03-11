СКА — «Динамо» Минск: ставка Дарьи Тубольцевой на матч КХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч КХЛ СКА – «Динамо» Минск.

Ставка: победа «Динамо» за 3.20.

«Победная серия минского «Динамо» достигла девяти матчей. Сейчас успешнее белорусской команды только «Авангард» с 11 победами подряд. Минчане поднялись на третье место в турнирной таблице Запада и могут обогнать занимающее вторую строчку московское «Динамо». Подопечные Квартальнова в последний месяц буквально подавляют соперников – они быстрее, мощнее, техничнее. В последней игре им не помешало победить даже удаление лидера атаки Александра Волкова до конца матча.

В Петербурге у гостей есть хорошие шансы продлить победную серию. СКА выступает нестабильно, команда победила в последних двух матчах, но до этого была серия из четырёх поражений. В этих выигранных встречах армейцы стали действовать строже в обороне, но из-за этого снизилась результативность – голы даются с трудом. В этом сезоне команды уже встречались трижды, и «Динамо» ведёт в противостоянии 2-1. Моя ставка – победа минчан в четвёртой игре со СКА», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».