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«Нью-Джерси» — «Коламбус»: ставка Дарьи Тубольцевой на игру НХЛ

«Нью-Джерси» — «Коламбус»: ставка Дарьи Тубольцевой на игру НХЛ
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Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на встречу НХЛ «Нью-Джерси – «Коламбус».

Ставка: победа «Коламбуса» за 3.80.

«Ещё неделю назад казалось, что у «Дэвилз» отличные шансы на успешный сезон. Теперь же команда рискует вылететь из зоны плей-офф. Причина – потеря двух ключевых игроков. Джек Хьюз пропустит остаток сезона после перенесённой операции, а ведущий защитник Даги Хэмилтон выбыл на длительный срок. Без них у «Нью-Джерси» начались проблемы – два поражения в трёх последних матчах. Пока у команды есть запас в шесть очков, но впереди ещё почти полтора месяца борьбы.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Не начался
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Во вторник «Дэвилз» принимают «Коламбус», который уверенно движется в сторону плей-офф. «Блю Джекетс» выиграли пять из последних семи встреч и на данный момент удерживают первую уайлд-кард в Восточной конференции. Отличную форму набрал защитник Зак Веренски, набравший шесть очков за последние пять игр. В атаке у «Коламбуса» тоже полный порядок – 3,33 заброшенной шайбы в среднем за матч и седьмое место в лиге. У «Дэвилз» этот показатель ниже – 2,95 гола и 14-е место.

В этом сезоне команды уже встречались: 19 декабря «Блю Джекетс» одержали победу 4:2. Сейчас у них снова отличные шансы на успех – ставка на «Коламбус», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».

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