«Нью-Джерси» — «Коламбус»: ставка Дарьи Тубольцевой на игру НХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на встречу НХЛ «Нью-Джерси – «Коламбус».

Ставка: победа «Коламбуса» за 3.80.

«Ещё неделю назад казалось, что у «Дэвилз» отличные шансы на успешный сезон. Теперь же команда рискует вылететь из зоны плей-офф. Причина – потеря двух ключевых игроков. Джек Хьюз пропустит остаток сезона после перенесённой операции, а ведущий защитник Даги Хэмилтон выбыл на длительный срок. Без них у «Нью-Джерси» начались проблемы – два поражения в трёх последних матчах. Пока у команды есть запас в шесть очков, но впереди ещё почти полтора месяца борьбы.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 12 марта 2025, среда. 02:00 МСК Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк Не начался Коламбус Блю Джекетс Коламбус Кто победит в основное время? П1 X П2

Во вторник «Дэвилз» принимают «Коламбус», который уверенно движется в сторону плей-офф. «Блю Джекетс» выиграли пять из последних семи встреч и на данный момент удерживают первую уайлд-кард в Восточной конференции. Отличную форму набрал защитник Зак Веренски, набравший шесть очков за последние пять игр. В атаке у «Коламбуса» тоже полный порядок – 3,33 заброшенной шайбы в среднем за матч и седьмое место в лиге. У «Дэвилз» этот показатель ниже – 2,95 гола и 14-е место.

В этом сезоне команды уже встречались: 19 декабря «Блю Джекетс» одержали победу 4:2. Сейчас у них снова отличные шансы на успех – ставка на «Коламбус», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».