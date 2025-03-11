«Краснодар» — «Ахмат»: ставка Эльвина Керимова на игру Пути регионов Кубка России

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — «Ахмат».

Ставка: проход «Краснодара» и ТМ 3.5 за 1.83.

«Краснодар» и «Ахмат» сыграют в Пути регионов. И «Краснодару», и «Ахмату», конечно, важно хорошо играть в чемпионате. Краснодарцы борются за чемпионство, а грозенцы — за выживание. То есть приоритеты ясны, чемпионат важнее, чем Кубок, для обеих команд. Это важно учитывать.

«Краснодар» в прошлом туре РПЛ разгромил «Пари НН» (3:0) и сейчас на первом месте идёт. Но, правда, я бы не сказал, что идеальный матч «Краснодар» провёл, у «Пари НН» были моменты, и достаточно много. Что касается «Ахмата», то он отобрал очки у «Локомотива» в гостях (1:1), нанёс больше 10 ударов, в общем, создав проблемы противнику.

Но повторюсь, да, Кубок — это, конечно, хорошо, это бонус, хочется пройти далеко. Но гораздо важнее чемпионат. Поэтому, я думаю, будут ротации. Мы увидим ротацию состава со стороны обоих тренеров. «Ахмату» точно важно в чемпионате остаться, а «Краснодару» — выиграть первое в истории чемпионство.

Да, будет ротация и так далее. Но «Краснодар» остаётся фаворитом, потому что он дома играет и всё-таки лучше состав имеет, даже если резервисты будут играть, то всё равно лучше, чем у «Ахмата», и лучше, чем у «Ахмата», глубина этой самой скамейки. Поэтому «Краснодар» — фаворит, и я думаю, что даже не выпустит основу клуб. Мусаев и его команда пройдут дальше.

Я возьму комбинированную ставку: проход «Краснодара» и тотал основного времени меньше 3.5 голов с коэффициентом 1.83», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».