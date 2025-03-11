«Ливерпуль» — «ПСЖ»: получи фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч Лиги чемпионов

11 марта «Ливерпуль» примет «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Стартовый свисток на «Энфилде» прозвучит в 23:00 мск. Всем новым клиентам БЕТСИТИ доступен фрибет 2000 рублей за регистрацию:

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Первый поединок между командами оставил неоднозначное впечатление. Футболисты «ПСЖ» доминировали на протяжении большей части матча, что отражается в статистике. Парижане нанесли 27 ударов по воротам соперника, а мерсисайдцы — всего два. Тем не менее свои моменты лучше реализовали англичане. Единственный гол на 87-й минуте забил Харви Эллиотт. Теперь французам предстоит отыгрываться на «Энфилде».

Примечательно, что до поражения от «Ливерпуля» «ПСЖ» не проигрывал на протяжении 22 поединков подряд. После той игры суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на проход в следующий раунд Лиги чемпионов. У парижан они составляют всего 15,4%. В текущем сезоне турнира мерсисайдцы потерпели всего одно поражение и заняли первое место в турнирной таблице общего этапа.

Героем первого матча стал голкипер англичан Алисон. Вратарь надёжно отыграл в каждом эпизоде и совершил несколько ярких сейвов. «Ливерпуль» отлично справляется с топ-клубами. Мерсисайдцы обыграли чемпионов Испании, Франции, Германии и дважды Англии в минувшей кампании с общим счётом 11:0.

Победитель данного противостояния в четвертьфинале попадёт на лучшую команду из пары «Брюгге» и «Астон Виллы». Первые четвертьфинальные матчи пройдут 8-9 апреля.

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