«Атлетико» — «Реал»: прогноз и ставка на матч 12 марта

12 марта состоится ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Атлетико» примет «Реал». Мадридское дерби пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

В первом матче «Реал» победил со счётом 2:1.

Букмекеры в своих прогнозах отдают незначительное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Атлетико» предлагается с коэффициентом 2.60, что равно приблизительно 39% вероятности.

Победа «Реала» оценивается коэффициентом 2.80 (34%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.60 (27%).

В то же время аналитики считают, что матч «Атлетико» — «Реал» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.69. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.54.