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«Атлетико» — «Реал» Мадрид: прогноз на матч Лиги чемпионов

«Атлетико» — «Реал» Мадрид: прогноз на матч Лиги чемпионов
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Атлетико» — «Реал».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 1.90.

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Не стоит списывать команду Диего Симеоне со счетов. То, что она проиграла первый матч, ничего не значит. «Реал» лучше всех в лиге выступает в качестве домашней команды. А второе место по этому показателю занимает как раз «Атлетико». Преимущество переходит на его сторону.

В то же время нельзя сказать, что «матрасники» теперь фавориты. В Лиге чемпионов уже много лет хозяйничают именно «сливочные». Благодаря характеру и менталитету выигрывают один кубок за другим. Заключить пари на ОЗ + ТБ 2.5 мяча можно с коэффициентом 1.90. 6 из 10 последних мадридских дерби закончились именно так.

У соперников сильный крен в сторону атаки. Мало надёжных защитников. Во многом — из-за травм. Зато полно техничных и быстрых нападающих, которые способны из ничего создать голевой момент. Забитые мячи в первом матче получились на загляденье. Наверняка и в этот раз глаз нейтрального болельщика порадуют. И пусть победит сильнейший!

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