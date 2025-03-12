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«Арсенал» — ПСВ: прогноз и ставки на ответный матч Лиги чемпионов

«Арсенал» — ПСВ: прогноз и ставки на ответный матч Лиги чемпионов
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В среду, 12 марта, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия) состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» — ПСВ. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

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«Арсенал» сумел обыграть ПСВ в первом матче со счётом 7:1.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.43, что приблизительно равно 69% вероятности.

Победа ПСВ оценивается в 8.00, а на ничейный исход можно поставить за 5.00.

Аналитики также прогнозируют результативный футбол в ответном матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.77. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

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