«Арсенал» — ПСВ: прогноз и ставки на ответный матч Лиги чемпионов

В среду, 12 марта, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия) состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» — ПСВ. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

«Арсенал» сумел обыграть ПСВ в первом матче со счётом 7:1.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.43, что приблизительно равно 69% вероятности.

Победа ПСВ оценивается в 8.00, а на ничейный исход можно поставить за 5.00.

Аналитики также прогнозируют результативный футбол в ответном матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.77. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.