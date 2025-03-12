«Арсенал» — ПСВ: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на встречу «Арсенал» — ПСВ.

Ставка: обе забьют за 2.00.

Помимо впечатляющих 7:1 с ПСВ, не так давно была внушительная победа над «Манчестер Сити» со счётом 5:1. Тренерский штаб как-то умудряется нивелировать отсутствие Букайо Саки, Кая Хаверца и Габриэла Жезуса. Как минимум это даёт полное право претендовать на самые высокие места во всех турнирах.

Догнать «Ливерпуль» в чемпионате Англии на практике уже не представляется возможным, конечно. Отставание больше 10 очков, а мерсисайдцы даже не думают замедлять ход. Зато «канониры» уже точно не могут позволить себе остаться без Лиги чемпионов. Отрыв от пятой строчки составляет восемь очков. Не так уж много.

К слову, после ответной встречи с ПСВ в 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» ждёт дерби с «Челси» в английской Премьер-лиге. А «Челси» — один из конкурентов в борьбе за медали, замыкает топ-4 и отстаёт лишь на шесть очков. Вообще не исключено, что Артета после 7:1 с ПСВ в ответной встрече сэкономит силы.

Это наверняка повлечёт за собой перестановки в составе. ПСВ, в свою очередь, после такого унижения сделает всё, чтобы сохранить лицо. Вот только резервисты английского клуба тоже будут полны желания. Всё это может привести к обмену голами, но не более того, поскольку здесь исход уже предрешён.