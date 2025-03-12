Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Лилль» — «Боруссия»: прогноз и ставка на матч во Франции

«Лилль» — «Боруссия»: прогноз и ставка на матч во Франции
Аудио-версия:
Комментарии

В среду, 12 марта, на стадионе «Пьер Моруа» в округе Лилля (Франция) состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лилль» — «Боруссия» Дортмунд. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Материалы по теме
«Лилль» — «Боруссия» Д. Финалиста Лиги чемпионов ждёт вылет
«Лилль» — «Боруссия» Д. Финалиста Лиги чемпионов ждёт вылет

Первая встреча соперников, которая проходила в Дортмунде (Германия), завершилась вничью со счётом 1:1.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу «Лилля» в основное время предлагается с коэффициентом 2.75, в то время как победа дортмундской «Боруссии» по итогам 90 минут игры оценивается в 2.65.

Выход хозяев в 1/4 финала любым способом оценён в 1.96, а выход гостей — в 1.90.

Если потребуются дополнительные таймы, сыграет коэффициент 3.50. Поставить на послематчевую серию пенальти можно за 6.20.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что ответный матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90.

Материалы по теме
«Арсенал» — ПСВ. Кто-нибудь скажет, зачем это нужно?
«Арсенал» — ПСВ. Кто-нибудь скажет, зачем это нужно?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android