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«Лилль» — «Боруссия»: прогноз и ставка на матч во Франции

В среду, 12 марта, на стадионе «Пьер Моруа» в округе Лилля (Франция) состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лилль» — «Боруссия» Дортмунд. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Первая встреча соперников, которая проходила в Дортмунде (Германия), завершилась вничью со счётом 1:1.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу «Лилля» в основное время предлагается с коэффициентом 2.75, в то время как победа дортмундской «Боруссии» по итогам 90 минут игры оценивается в 2.65.

Выход хозяев в 1/4 финала любым способом оценён в 1.96, а выход гостей — в 1.90.

Если потребуются дополнительные таймы, сыграет коэффициент 3.50. Поставить на послематчевую серию пенальти можно за 6.20.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что ответный матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90.