«Лилль» — дортмундская «Боруссия»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на встречу «Лилль» — дортмундская «Боруссия».

Ставка: победа «Лилля» с форой (0) за 1.96.

После 1:1 в первой встрече оппоненты успели провести по одному матчу на внутренней арене. И здесь первый плюсик в пользу хозяев. «Лилль» на своём поле обыграл аутсайдера чемпионата Франции — «Монпелье» (1:0) — и приблизился к зоне Лиги чемпионов. Футболисты и персонал сейчас наверняка в отличном настроении.

Чего не скажешь о дортмундской «Боруссии», которая в последнем туре чемпионата Германии на домашнем стадионе всухую уступила середняку «Аугсбургу» (0:1). Команда находится на 10-й строчке в турнирной таблице, всё больше отдаляется от еврокубковой зоны. Состояние не может быть полностью спокойное, а с нервами совладать умеет не каждый.

Ещё один плюсик в пользу французского клуба — стадион «Пьер Моруа». Это его сила. Во-первых, «доги» выиграли шесть из восьми предыдущих домашних матчей в чемпионате Франции при одной ничьей. Во-вторых, они победили в пяти из шести домашних встреч в Лиге чемпионов начиная с третьего квалификационного раунда. Впечатляет!

А третий фактор, который сыграет против «Боруссии», — дорога. Дортмундцам придётся потратить время и силы, чтобы добраться во Францию из Германии. Где-то пожертвовать подготовкой и отдыхом. А при таких раскладах будет логично ждать победы «Лилля». В качестве ставки можно взять вариант с подстраховкой — Ф1 (0). Если будет ничья, произойдёт возврат.