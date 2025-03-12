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ЦСКА — «Динамо»: определён фаворит матча Кубка России

ЦСКА — «Динамо»: определён фаворит матча Кубка России
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В среду, 12 марта, на стадионе «ВЭБ Арена» состоится первый матч 1/2 финала Пути РПЛ ЦСКА — «Динамо». Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение красно-синим. Сделать ставку на победу ЦСКА в первом матче предлагается с коэффициентом 2.25, что приблизительно равно 43% вероятности. Победа «Динамо» оценивается коэффициентом 3.60 (27%), а на ничью можно поставить за 3.20 (30%).

На проход в следующий раунд по итогам двухматчевого противостояния дают коэффициенты 2.08 на ЦСКА и 1.75 – на успех динамовцев.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что встреча в Краснодаре вряд ли получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.95.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1, на него можно поставить за 6.00.

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