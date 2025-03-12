ЦСКА — «Динамо»: прогноз на матч Кубка России

Автор «Чемпионата» Пётр Кондаков дал прогноз на игру ЦСКА — «Динамо».

Ставка: проход ЦСКА за 2.08.

Как и ЦСКА, бело-голубые в двух турах после рестарта РПЛ набрали четыре очка. Не смогли обыграть «Ростов», выглядели блёкло, а затем разгромили махачкалинское «Динамо» (4:0). Внушительно, но клуб из Дагестана всё же лучше выступает в родных стенах. Помог быстрый гол — Ярослав Гладышев отличился уже на седьмой минуте. Махачкалинцам ничего не оставалось, как раскрываться, чем москвичи и воспользовались. В Кубке, да ещё и в двухматчевом противостоянии, таких подарков команде Лички никто не сделает.

Проблема ещё и в том, что чешский тренер не может сосредоточиться на Кубке. «Динамо» ведёт борьбу за призовую тройку в РПЛ, а ещё ходят слухи, что от попадания в эту самую тройку зависит будущее Лички в московском клубе. О ротации говорить не приходится.

Да, ЦСКА пока в стадии перестройки, но команда Марко Николича будет свежее, да и впереди получит больше шансов — «Динамо» не будет закрываться, как это делали «Химки». В то же время у динамовцев после травмы Тюкавина явно пострадала острота в атаке. Появление Данила Глебова добавит команде баланса, однако оборона по-прежнему остаётся проблемной зоной команды. Этим армейцы должны пользоваться — Кубок им важнее. Поставим на проход ЦСКА в следующий круг с коэффициентом 2.08. Им просто нужнее этот турнир.