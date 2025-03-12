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«Ростов» — «Зенит»: букмекеры оценили шансы команд

«Ростов» — «Зенит»: букмекеры оценили шансы команд
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В среду, 12 марта, в Ростове-на-Дону состоится первый матч 1/2 финала Пути РПЛ турнира «Ростов» — «Зенит». Стартовый свисток запланирован на 18:15 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 2.07, что приблизительно равно 48% вероятности.

Победа «Ростова» оценивается коэффициентом 3.80, в то время как на ничейный исход можно поставить за 3.60.

Аналитики также прогнозируют, что первый матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.02.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.81. Самый вероятный счёт — 1:1 (7.00).

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