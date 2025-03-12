«Ростов» — «Зенит»: прогноз на матч Кубка России

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на встречу «Ростов» — «Зенит».

Ставка: «Ростов» выиграет с форой (0) за 2.75.

«Ростов» тихонько привыкает к жизни без Валерия Карпина. Новый тренер пока действует по старым лекалам, и это работает. Ростовский клуб возобновил сезон домашней ничьей с московским «Динамо» (1:1), смотрелся очень здорово. Затем на выезде обыграл «Оренбург» (2:1).

Конечно, обольщаться не стоит. Во-первых, «Динамо» выступило невразумительно. Во-вторых, «Оренбург» — главный претендент на вылет в Первую лигу. И всё же пока ростовчане должны быть в хорошем состоянии. Наряду с преимуществом домашнего поля, это преимущество тоже нужно использовать. Тем более что «Зенит» сейчас не эталонный.

Разумеется, «Ростову» будет непросто. В первом круге чемпионата России он вообще проиграл «Зениту» всухую, со счётом 0:5. Однако теперь можно будет рассчитывать на достойное сопротивление. У «Зенита» впереди в РПЛ выезд к «Спартаку», к которому нужно готовиться уже сейчас. Красно-белые — реальный конкурент в борьбе за чемпионство.

А с учётом наличия ответного матча в Кубке России, который пройдёт в Санкт-Петербурге, результатом первого, в Ростове-на-Дону, вполне можно пренебречь. «Ростов» будет заряжен, а «Зениту» хватит и ничьей на первое время. Так что можно выбирать между голами в обе стороны и 1Х. Мы бы даже рискнули и поверили Ф1 (0). Здесь в случае ничьей вернутся средства.