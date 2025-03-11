PARI заранее выплатила выигрыши по ставкам на рекорд Овечкина

Букмекерская компания PARI решила поддержать фанатов хоккея и всех, кто верит в способность российской звезды мирового хоккея Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ. Компания заранее выплатила выигрыши по ставкам клиентов на то, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обгонит знаменитого канадца по голам.

Самая крупная ставка, принятая PARI на успех Овечкина в погоне за рекордом Гретцки, составила 297 000 рублей. По всем ставкам типа ординар, размещённым до 11 марта до 12:00 мск, начислены выигрыши.

При этом PARI не закрывает линию на рекорд Овечкина. Клиенты всё ещё могут поставить на то, что Александр в текущем регулярном сезоне превзойдёт достижение Гретцки. Сейчас аналитики дают коэффициент 1.47 на этот исход.

Руслан Медведь, СЕО PARI:

«Гонка Овечкина за рекордом Гретцки — большое событие для всех фанатов хоккея. Компания PARI не сомневается в успехе Александра. Поэтому мы решили поддержать всех болельщиков, которые верят и переживают за Ови. Мы заранее выплатили клиентам выигрыши и подготовили дополнительные подарочные фрибеты, чтобы наши игроки в полной мере разделили с Александром его успех!»

9 марта в матче с «Сиэтл Кракен» Овечкин отметился очередным голом. Благодаря этому его отставание от рекорда Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных сезонах НХЛ сократилось до восьми. На данный момент на счету Александра 886 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за 1473 игры.

Реклама. 18+ ООО «БК «ПАРИ» ИНН 7703365167