БЕТСИТИ дарит 3000 рублей поклонникам «Балтики»!

БЕТСИТИ стал официальным партнёром «Балтики» и в честь этого события запустил специальную акцию. Букмекер начислит гарантированный фрибет до 3000 рублей за первую ставку вне зависимости от её исхода.
Для этого нужно зарегистрироваться в БЕТСИТИ с промокодом BALTIKA3K и сделать ставку с коэффициентом от 1.70.
После чего на бонусный счёт упадёт сразу ДВА фрибета:
1. Фрибет, равный сумме первой ставки, но не более 2000 рублей;
2. Дополнительный фрибет 50% от суммы первой ставки, но не более 1000 рублей.
Максимальный размер бонуса – 3000 рублей. Первый фрибет можно использовать на любое событие, а дополнительный – на матчи Первой лиги.
Забирай фрибет в БЕТСИТИ и делай ставки на матчи «Балтики» и другие игры Первой лиги!
Акция продлится до 31 декабря 2025 года.
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