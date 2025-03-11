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БЕТСИТИ дарит 3000 рублей поклонникам «Балтики»!

БЕТСИТИ дарит 3000 рублей поклонникам «Балтики»!
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БЕТСИТИ стал официальным партнёром «Балтики» и в честь этого события запустил специальную акцию. Букмекер начислит гарантированный фрибет до 3000 рублей за первую ставку вне зависимости от её исхода.

Для этого нужно зарегистрироваться в БЕТСИТИ с промокодом BALTIKA3K и сделать ставку с коэффициентом от 1.70.

После чего на бонусный счёт упадёт сразу ДВА фрибета:

1. Фрибет, равный сумме первой ставки, но не более 2000 рублей;

2. Дополнительный фрибет 50% от суммы первой ставки, но не более 1000 рублей.

Максимальный размер бонуса – 3000 рублей. Первый фрибет можно использовать на любое событие, а дополнительный – на матчи Первой лиги.

Забирай фрибет в БЕТСИТИ и делай ставки на матчи «Балтики» и другие игры Первой лиги!

Акция продлится до 31 декабря 2025 года.

Реклама. 18+ ООО «Фортуна» ИНН: 6164205110

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